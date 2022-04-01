«Часть залов законсервирована»: Безруков пожаловался на печальную участь российских кинотеатров

Актер Сергей Безруков в «Телеграм» пожаловался, что многие российские кинотеатры могут быть закрыты в самое ближайшее время. Еще недавно он гордился тем, что прокатчиком его картины «Мистер Нокаут» является Disney, а сейчас вынужден искать замену.

Как заметил Сергей Безруков, рынок покинул не только Disney, но и вся пачка голливудских мейджоров: SPPR, WDS и UPI, лишив зрителей «Бэтмена», «Морбиуса» и других фильмов. По его словам, кинотеатры, конечно, пытаются спасти ситуацию, возвращая на экраны старые ленты: от «Брата» до «Бумера», но это не поможет исправить печальную ситуацию.

«Но давайте будем честны: 75-80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время. Мне, как человеку внутри профессии, конечно, тяжело за этим наблюдать. С другой стороны, хочется верить, что это станет отправной точкой для прорыва нашего кино». Сергей Безруков

Напомним, что в российских кинотеатрах сейчас начинают показывать старые российские фильмы, которые когда-то собирали хорошую кассу. Правда, аншлагов на сеансах не наблюдается.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.