«Любые советы лишние»: брат Галкина не сомневается в материнских качествах Пугачевой

Дмитрий Галкин считает, что ему нет нужды встревать там, где речь идет о воспитании его любимых племянников - двойняшек Гарри и Лизы.

В одном из своих редких интервью брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий — рассказал о том, дает ли он советы личного характера Примадонне. Деверь Аллы Пугачевой считает, что у него нет нужды встревать там, где речь идет о воспитании его любимых племянников — двойняшек Гарри и Лизы. Брат шоумена Максима Галкина считает певицу превосходной мамой, и в ее заботе к детям не сомневается.

К тому же, двойняшки Гарри и Лиза получают прекрасное образование. Дети Примадонны музицируют, беру уроки вокала, Лиза рисует, Гарри просто обожает что-нибудь чинить и конструировать, оба учат французский и посещают элитную гимназию.

«Алла очень мудрая мама. Так что любые советы лишние», — говорил родной брат Галкина в беседе со «СтарХитом».

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