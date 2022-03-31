«Сочетание не такое уж популярное»: Ирина Безрукова приготовила салат с оливками и пекинской капустой

Телеведущая Ирина Безрукова разместила в личном микроблоге рецепт легкого салата. Примечательно, что ингредиенты блюда знакомы многим. Однако не многие смешивают их в одной миске.

Весной знаменитости и не только они стараются привести свое тело в форму перед сезоном купальников. Для этого они пересматривают свой рацион. А Ирина Безрукова предлагает попробовать приготовить легкий, но при этом сытный салат.

Безрукова взяла 120 граммов пекинской капусты, два огурца, три вареных яйца, 70 граммов оливок. Для заправки Ирина использовала две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку лимона или лайма, соль по вкусу и чеснок по желанию.

«Друзья, делюсь классным рецептом салата. Ингредиенты достаточно простые и всем знакомые. А вот их сочетание не такое уж популярное, как мне кажется, но очень вкусное. Обязательно попробуйте!» — отметила актриса.

Напомним, ранее Ирина Безрукова пригласила на интервью создателя шоу «Ледниковый период» Илью Авербуха. Фигурист рассказал, как воспитывает своих сыновей. У мужа Лизы Арзамасовой в планах поставить младшего сына Льва на коньки.

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