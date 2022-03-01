И с новой прической: Безрукова в изумрудном платье с рукавами-фонариками предстала в первый день весны

Актриса не только похвасталась нарядом, но и обратилась к поклонникам.

Ирина Безрукова длительное время состояла в браке с Сергеем Безруковым. Она является актрисой театра и кино. После развода с мужем она также стала вести свою передачу и брать интервью у знаменитостей.

В свои 56 лет артистка не теряет надежду на то, что обретет новую любовь. К слову, она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Звезда появляется в женственных образах на публике.

Безрукова в последнее время редко делится новостями из своей жизни. Из-за ситуации на Украине, где проходит специальная операция, многие знаменитости предпочитают не устраивать праздников и отменяют выступления.

А вот Ирина 1 марта поделилась новым фото. Она отметилась в салоне красоты, где ей сделали новую объемную прическу. Актриса покрасовалась в платье изумрудного цвета с модными рукавами-фонариками. Наряд подчеркнул ее талию.

«Сегодня наступил первый день весны. Хочется верить, что заветное желание сегодня точно сбудется. У меня оно сейчас только одно — чтобы в наших сердцах поселился мир», — написала звезда.

Поклонники поздравили Безрукову с наступлением нового сезона года. Многие осыпали ее комплиментами. «Пусть и наивно, но это сейчас самое лучшее желание», «Как вам идет эта прическа», «Вы слово помолодели», «Очень женственно и элегантно», «Какая красивая», «Слов нет», «Вам безусловно идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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