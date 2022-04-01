Полиция Лос-Анджелеса едва не арестовала Уилла Смита прямо на «Оскаре»

Продюсер «Оскара-2022» раскрыл подробности того, что произошло за кулисами после пощечины, которую Уилл Смит залепил комику Крису Року, когда тот задел шуткой его жену.

Звезда боевиков ушел с церемонии с самой желанной для любого актера статуэткой в руках, а мог бы уйти в наручниках — прямо в полицейский участок.

Оказывается, стражи порядка Лос-Анджелеса готовы были арестовать Смита прямо во время мероприятия. И сделали бы это, если бы «пострадавший» Крис Рок заявил об избиении. Но тот не стал жаловаться на оскароносную звезду.

«Они сказали: «Мы пойдем и возьмем его. Мы готовы забрать его прямо сейчас. Вы можете выдвигать обвинения. Мы можем арестовать его», — рассказал продюсер «Оскара» Уилл Пакер в передаче Good Morning America. — Они предлагали варианты, но Крис очень пренебрежительно отнесся к этому. Он такой: «Нет, я в порядке. Нет, нет, нет».

В итоге актера не арестовали под предлогом того, что на него никто не заявил. Хотя факт удара видела по телевизору вся страна. Тем не менее, сама киноакадемия инициировала разбирательство в отношении Смита и его поведения. Как бы теперь «Оскар» не отобрали…

Напомним, что шутка комика касалась того, что жена Уилла, актриса Джада Пинкетт-Смит теряет волосы. Российские звезды поддержали актера, который не стал терпеть приколы над своей супругой в прямом эфире.

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