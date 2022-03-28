Лучшим актером на премии «Оскар» 2022 года признан Уилл Смит

Ночью 28 марта (вечером 27 марта в Америке) на кинопремии «Оскар» был назван мужчина-актер, чья роль в фильме 2021 года стала самой впечатляющей. Знаменитую статуэтку себе забрал 53-летний Уилл Смит — за главную роль в фильме «Король Ричард».

Ему противостояли Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо») и Дэнзел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

Для Смита это первый «Оскар», хотя ранее он номинировался дважды. Выйдя на сцену за золотой статуэткой, актер расплакался и выступил с проникновенной речью о Ричарде Уильямсе, роль которого принесла ему заветную награду. Он отметил вклад фильма в темы семьи, спорта и самосознания темнокожего населения.

«В этот момент моей жизни я поражен тем, что Бог призывает меня делать и кем быть в этом мире», — сказал сквозь слезы Уилл.

Добавим, что лучшим актером второго плана признали глухонемого Троя Коцура, сыгравшего в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей».

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