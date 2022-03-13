Вся семья на одном фото: Татьяна Брухунова поделилась редким кадром с мужем и сыном Ваганом

Татьяна Брухунова запечатлелась с Евгением Петросяном в день рождения малыша Вагана.

В семье известного юмориста Евгения Петросяна 13 марта – двойной праздник.

Свои дни рождения отмечают жена знаменитости Татьяна Брухунова и его сын Ваган. Малышу исполнилось два года, а его маме – 33.

В честь этого события Татьяна Брухунова поделилась в микроблоге теплым семейным снимком. В кадре предстала вся звездная семья.

Евгений Петросян сидит на диване в гостиной, рядом с ним его сын Ваган и жена Татьяна Брухунова. Молодая мамочка протягивает сыну торт, украшенный ягодами.

На фотографии много солнца и света. Снимок лучится счастье и жизнеутверждением.

«33 и 2», — подписала снимок Татьяна Брухунова.

Подписчики Татьяны Брухуновой пришли в восторг от теплого семейного фото. Они поздравили Вагана и его маму с одним на двоих днем рождения и пожелали им счастья.

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