«Смотрите за толщиной ткани!»: какую блузку не стоит покупать в магазине, назвал Васильев

Слишком тонкая одежда может показать то, что лучше скрыть от глаз людей.

Александр Васильев в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале предостерег зрительниц от неверной покупки. Он обратил внимание на образ, который составила для героини проекта «народный стилист» и посоветовал не повторять ее ошибок, отказавшись от приобретения слишком тонких светлых блузок.

При этом в целом подобранный лук выглядел неплохо, но блузка испортила все впечатление, продемонстрировав фактуру белья участницы фэшн-преображения и просвечивающиеся сквозь материал брюки.

«У этой блузки главный дефект – прозрачность. И мы видим здесь и конструкцию бюстгальтера, и форму брюк под ней. Поэтому я рекомендую, когда вы выбираете что-то светлое, смотрите за толщиной ткани! Это очень важный момент», — прокомментировал Александр Васильев.

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