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«Мечтала об этой поездке лет десять»: Юлия Ковальчук покинула Россию

Звезда пообещала делиться местным колоритом с подписчиками.

«Мечтала об этой поездке лет десять»: Юлия Ковальчук покинула Россию
Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Певица Юлия Ковальчук в «Телеграме» сообщила, что улетела из России.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Global Look Press

«Привет всем из Самарканда! Мечтала об этой поездке лет десять. Интересно? Делиться с вами местным колоритом?»

Юлия Ковальчук

Отметим, что Самарканд — третий по численности город Узбекистана. Это один из древнейших городов Средней Азии.

Напомним, что именно в Самарканде родился муж Юлии Ковальчук — музыкант Алексей Чумаков. Судя по всему, исполнительница отбыла на родину своего мужа вместе с ним.

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Тэги

Алексей ЧумаковСамаркандСредняя АзияУзбекистанЮлия Ковальчук