«Мечтала об этой поездке лет десять»: Юлия Ковальчук покинула Россию

Певица Юлия Ковальчук в «Телеграме» сообщила, что улетела из России.
«Привет всем из Самарканда! Мечтала об этой поездке лет десять. Интересно? Делиться с вами местным колоритом?»
Отметим, что Самарканд — третий по численности город Узбекистана. Это один из древнейших городов Средней Азии.
Напомним, что именно в Самарканде родился муж Юлии Ковальчук — музыкант Алексей Чумаков. Судя по всему, исполнительница отбыла на родину своего мужа вместе с ним.
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