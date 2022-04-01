«Мечтала об этой поездке лет десять»: Юлия Ковальчук покинула Россию

Певица Юлия Ковальчук в «Телеграме» сообщила, что улетела из России.

«Привет всем из Самарканда! Мечтала об этой поездке лет десять. Интересно? Делиться с вами местным колоритом?» Юлия Ковальчук

Отметим, что Самарканд — третий по численности город Узбекистана. Это один из древнейших городов Средней Азии.

Напомним, что именно в Самарканде родился муж Юлии Ковальчук — музыкант Алексей Чумаков. Судя по всему, исполнительница отбыла на родину своего мужа вместе с ним.

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