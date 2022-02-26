«Мама» лучших «художниц»: как Ирина Винер-Усманова приводила к победам своих спортсменок

В этом году Ирина Александровна отметит свой 74 день рождения.

Спортсменки ласково зовут ее «мама», а они их – «мои дети». На протяжении многих лет Ирина Винер-Усманова открывала миру десятки лучших «художниц», сделала все, чтобы они тренировались в самых лучших условиях.

При этом сама мамой стала лишь однажды — мамой сына и бабушкой двух внуков. Как складывалась жизнь и карьера Ирины Винер-Усмановой – в материале Teleprogramma.pro.

Ирина Винер-Усманова: детство и спортивная карьера

Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Ее отец Александр Ефимович Винер был художником, членом Академии художеств, участвовал в Великой Отечественной войне. Мама Зоя Зиновьевна Винер – врач-отоларинголог. Также у Ирины есть старший брат Борис.

Дедушка по отцу, еврей по национальности, был музыкантом, отлично играл на скрипке. Отсюда и появилось увлечение девочки творчеством. Будучи ученицей начальных классов, она играла в школьном театре, посещала балет и мечтала стать актрисой.

Но эта идея не нравилась ее родителям, поэтому чтобы хоть как-то реализовать свой талант и природный артистизм, Ирина записалась в секцию художественной гимнастики. Тогда ей было 11 лет, а семья к тому моменту уже переехала в столицу Узбекской ССР – Ташкент.

Художественной гимнастикой Ирина Винер занималась под руководством тренеров Лилии Петровой и Элеоноры Сумароковой. Трижды становилась чемпионкой Узбекистана.

В 1965 году Ирина Винер окончила с серебряной медалью среднюю школу № 110 в Ташкенте и хотела поступать в медицинский институт. Однако после того как сдала первый экзамен, поняла, что не пройдет конкурс. Тогда на семейном совете было принято решение, что девушка продолжит обучение в Узбекском государственном институте физической культуры.

Его Винер окончила в 1969 году и устроилась работать в республиканскую детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва. Там она проработала 20 лет, тренируя сборную команду города, затем сборную команду республики Узбекистан. Заслуги не остались незамеченными и Ирина Винер получила звание заслуженного тренера Узбекистана.

Ирина Винер-Усманова: знаменитые ученицы, награды и достижения

В Узбекистане Ирина Винер воспитала целую плеяду «художниц», среди которых были победительница кубка Евровидения Вера Шаталина, чемпионка СССР Елена Холодова, пятикратная чемпионка СССР Венера Зарипова и многие другие.

Перед Олимпиадой 1992 года в Барселоне к Ирине Винер обратились представители Великобритании с просьбой подготовить британок к главному старту четырехлетия. В результате сразу две спортсменки — Виве Сиферет и Деби Саусвик поднялись на олимпийский подиум.

После такого грандиозного успеха Ирину Александровну пригласили в Москву – тренировать российских спортсменок.

Практически сразу ей доверили должность главного тренера Центра олимпийской подготовки. И тут наступил звездный час Ирины Винер, которая к тому моменту уже стала Винер-Усмановой.

Ее воспитанницы, покорившие мир своим талантом, – чемпионка мира и Европы Амина Зарипова, призер Олимпийских игр Янина Батыршина, двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева, абсолютная чемпионка мира и Европы Алина Кабаева, чемпионка Олимпийских игр в Сиднее Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка в Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун и другие.

В 2003 году Ирина Винер-Усманова решила защитить кандидатскую диссертацию. Тему выбрала ту, в которой ориентировалась лучше всего и лучше всех, – «Подготовка квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике».

Спустя десять лет она стала доктором педагогических наук, защитив докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

К тому моменту, в 2008-м, Ирина Винер-Усманова стала президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ирина Винер-Усманова: проекты, ТВ, доход

Открыть спортивный комплекс для гимнасток – давняя мечта Ирины Винер-Усмановой, которая сбылась в 2013 году. Именно тогда в Подмосковье распахнула свои двери «Олимпийская деревня Новогорск».

На базе этого комплекса функционирует Международная академия спорта Ирины Винер, являющаяся спортивно-образовательным учреждением. Там спортсменки не только тренируются, но и учатся по программе общеобразовательной школы.

В 2019 году в Лужниках открылся Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Он является самым крупным специализированным центром гимнастики в мире.

Преуспела Ирина Винер-Усманова и в общественной деятельности. Так, в феврале 2016 года она была избрана в высший совет партии «Единая Россия», а в 2017-м вошла в консультативно-совещательный орган «Общественной палаты».

В копилке наград Ирины Винер-Усмановой – множество орденов и медалей, включая ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» разной степени. Кроме того, в 2015-м она стала Героем труда РФ.

Ирина Александровна – частый гость на телевидении. Она с удовольствием принимала участие в разных программах – «Мой герой», «Вечерний Ургант» и других. Кроме того, в 2016-м стала председателем жюри в программе «Без страховки», где участники демонстрировали чудеса эквилибристики.

О доходах Ирины Винер-Усмановой в открытых источниках информации нет.

Ирина Винер-Усманова: личная жизнь

Впервые Ирина Винер вышла замуж, когда ей было 23 года. В том браке она родила сына Антона. Он появился на свет в 1973 году. О первом муже Ирина Александровна никогда открыто не говорит и не вспоминает.

В возрасте 44 лет Ирина Александровна стала женой Алишера Усманова. Знакомы они были еще с юности. В спортивной школе, где Винер занималась художественной гимнастикой, Усманов постигал азы фехтования.

Позже судьба развела их, а затем вновь свела. Они случайно встретились в начале 70-х в Москве. Хотя изначально у Винер сложилось не самое лучшее мнение о будущем муже, он смог покорить ее.

В 1976-м Усманов вернулся в Ташкент, чтобы познакомить избранницу с семьей. Родственники остались не в восторге от его выбора. Все складывалось не в пользу Ирины – еврейка, старше на пять лет, с ребенком на руках. Но позже убедились в искренности ее чувств.

В 1980-м Алишер Усманов получил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Его обвинили в мошенничестве, хищении соцсобственности и в получении взятки.

Из колонии он прислал Винер платок, что по узбекским традициям означает предложение руки и сердца.

В 1986-м Усманова освободили условно-досрочно, а в 1992-м они стали мужем и женой.

Единственный сын Винер — Антон Винер учился в Германии, Великобритании и США. Сейчас он владеет сетью элитных соляриев «Сан и Сити» и сетью «Хивинская Чайхана «Урюк-Кафе». Антон подарил Ирине Александровне двух внуков — Даниила и Леонида.

В браке с Алишером Усмановым у Ирины Винер детей нет. К слову, супруги придерживаются правил гостевого брака с самого начала своих отношений.

Ирина Винер-Усманова: последние новости

На протяжении многих лет воспитанницы Ирины Винер-Усмановой становились лучшими на самых главных турнирах планеты. На Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина стала второй, после чего Ирина Александровна резко высказалась о работе судей.

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