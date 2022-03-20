«На каждую измену есть причина»: Ковальчук призналась, что всю свою семейную жизнь живет в тонусе

Ее муж Алексей Чумаков не скрыл, что заглядывается на других женщин.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков уже 14 лет вместе и слывут одной из самых крепких семейных пар в российском шоу-бизнесе. На YouTube-шоу «Откройте, Давид!» они поделились секретом своих теплых длительных отношений.

Как оказалось, пара может себе позволить определенные вольности. Алексей Чумаков заявил, что люди изменяют друг другу всегда (на ментальном или телесном уровне), и этот факт нужно признать.

Певец не скрыл, что сам засматривается на красивых женщин. И считает, что на его женщину тоже должны смотреть мужчины, иначе грош ей цена. Юлия Ковальчук согласилась с мужем.

«Женщине не надо расслабляться. Надо радовать своего мужчину красивым бельем, коротким платьем. На каждую измену есть причина», — сказала артистка.

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