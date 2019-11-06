Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

С понедельника по четверг в 21:30 на Первом канале выходит сериал «Отчим». Это пронзительная история верности и надежды, которые позволяли людям выжить в беспросветные послевоенные годы.

Этот сериал называют «семейной сагой». Вообще история, которую рассказал режиссер Сергей Гинзбург, охватывает судьбы целого поселения.

Место действия – глухая сибирская деревня

Пятнадцатилетний промежуток времени, в котором, как в жерновах перемалываются человеческие судьбы. И это при том, что сибирская деревня, где и происходит действие, практически оторвана от большого мира.

Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны. Вот уже 7 лет ее считают немного тронутой. Ведь все, кто выжил в Великой Отечественной, уже давно добрались до родных.

Повествование начинается с 1952 года. Молодая женщина принимает решение жить дальше, когда на ее пороге появляется красавец Игорь. Его назначили председателем райкома партии, и по долгу службы он будет пересекаться с Настей.

Возникшее между молодыми людьми чувство не раз будет подвергнуто испытаниям. То однажды появится Иван, который своим появлением, а потом и своими тайнами и недомолвками сделает жизнь бывшей жены поистине невыносимой.

То Игоря заберут «органы», среагировав на анонимку, обвинившую его в преступлениях, которых тот не совершал. Насте и Игорю придется побороться не только за воссоединение, но и за саму жизнь.

«Отчим» снят по реальной истории

Сценаристу Николаю Лырчикову удалось перенести реальную историю на экран. Режиссер Сергей Гинзбург говорил о большой степени автобиографичности сценария и о том, что Лырчиков смог гармонично поместить во главу угла самое главное в кино — человеческую судьбу.

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.

Все дело в том, что Хабаров и Андоленко вот уже несколько лет служат в Московском губернском театре, так что актриса точно знает, когда ее напарник допускает неточности в работе. Чтобы избежать указок коллеги, Антону постоянно приходится играть на грани возможностей.

Актрисе пришлось превратиться в селянку

Если Антону Хабарову приходилось просто проживать черты характера своего персонажа, то Карине Андоленко досталась вся сложная бабья доля. Ей пришлось учиться быть не только собственной героиней, но и выполнять кучу женских обязанностей тех лет.

Зато теперь Карина может в случае необходимости подоить корову или накосить травы. А если придется, то сладит и с козой, ухватив ту за рога и направив, куда нужно.

Говоря о своей героине, Карина отказывается называть ее блаженной. Она видит в Насте сильную, устойчивую в своей вере женщину. Может быть, этот женский стержень и позволил ее героине выжить в тяжелые послевоенные годы, предполагает актриса.

«Глухую сибирскую деревню» снимали в Минске

А точнее, очень недалеко от него. Конечно, можно было организовать экспедицию и в настоящую Сибирь, но к чему лишние траты? Подходящие виды нашлись гораздо ближе от Москвы.

И актеры, и режиссер очень тепло отзываются о своих персонажах. Они уверены, что работу проделали на отлично. Люди, появляющиеся на экранах, не просто выживают в условиях тайги, они верят в хорошее, верят в счастье и верят в то, что его можно снова обрести, как бы ни было тяжело и безысходно.

Итак, с 4 ноября, с понедельника по четверг, в 21:30 на Первом канале показывают историю сибирской деревни и настоящей любви.