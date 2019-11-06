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Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

С понедельника по четверг в 21:30 на Первом канале выходит сериал «Отчим». Это пронзительная история верности и надежды, которые позволяли людям выжить в беспросветные послевоенные годы.

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Кадр из сериала «Отчим»

Этот сериал называют «семейной сагой». Вообще история, которую рассказал режиссер Сергей Гинзбург, охватывает судьбы целого поселения.

Место действия – глухая сибирская деревня

Кадр из сериала «Отчим»
Кадр из сериала «Отчим»

Пятнадцатилетний промежуток времени, в котором, как в жерновах перемалываются человеческие судьбы. И это при том, что сибирская деревня, где и происходит действие, практически оторвана от большого мира.

Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны. Вот уже 7 лет ее считают немного тронутой. Ведь все, кто выжил в Великой Отечественной, уже давно добрались до родных.

Повествование начинается с 1952 года. Молодая женщина принимает решение жить дальше, когда на ее пороге появляется красавец Игорь. Его назначили председателем райкома партии, и по долгу службы он будет пересекаться с Настей.

Возникшее между молодыми людьми чувство не раз будет подвергнуто испытаниям. То однажды появится Иван, который своим появлением, а потом и своими тайнами и недомолвками сделает жизнь бывшей жены поистине невыносимой.

То Игоря заберут «органы», среагировав на анонимку, обвинившую его в преступлениях, которых тот не совершал. Насте и Игорю придется побороться не только за воссоединение, но и за саму жизнь.

«Отчим» снят по реальной истории

Кадр из сериала «Отчим»
Кадр из сериала «Отчим»

Сценаристу Николаю Лырчикову удалось перенести реальную историю на экран. Режиссер Сергей Гинзбург говорил о большой степени автобиографичности сценария и о том, что Лырчиков смог гармонично поместить во главу угла самое главное в кино — человеческую судьбу.

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.

Все дело в том, что Хабаров и Андоленко вот уже несколько лет служат в Московском губернском театре, так что актриса точно знает, когда ее напарник допускает неточности в работе. Чтобы избежать указок коллеги, Антону постоянно приходится играть на грани возможностей.

Актрисе пришлось превратиться в селянку

Кадр из сериала «Отчим»
Кадр из сериала «Отчим»

Если Антону Хабарову приходилось просто проживать черты характера своего персонажа, то Карине Андоленко досталась вся сложная бабья доля. Ей пришлось учиться быть не только собственной героиней, но и выполнять кучу женских обязанностей тех лет.

Зато теперь Карина может в случае необходимости подоить корову или накосить травы. А если придется, то сладит и с козой, ухватив ту за рога и направив, куда нужно.

Говоря о своей героине, Карина отказывается называть ее блаженной. Она видит в Насте сильную, устойчивую в своей вере женщину. Может быть, этот женский стержень и позволил ее героине выжить в тяжелые послевоенные годы, предполагает актриса.

«Глухую сибирскую деревню» снимали в Минске

Кадр из сериала «Отчим»
Кадр из сериала «Отчим»

А точнее, очень недалеко от него. Конечно, можно было организовать экспедицию и в настоящую Сибирь, но к чему лишние траты? Подходящие виды нашлись гораздо ближе от Москвы.

И актеры, и режиссер очень тепло отзываются о своих персонажах. Они уверены, что работу проделали на отлично. Люди, появляющиеся на экранах, не просто выживают в условиях тайги, они верят в хорошее, верят в счастье и верят в то, что его можно снова обрести, как бы ни было тяжело и безысходно.

Итак, с 4 ноября, с понедельника по четверг, в 21:30 на Первом канале показывают историю сибирской деревни и настоящей любви.

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Тэги:

Антон ХабаровКарина АндоленкоСергей ГинзбургСериалСериал «Отчим»
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Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
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