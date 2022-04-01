«Умерла так умерла»: сбежавшая в Израиль Ксения Собчак – о прокате старых фильмов в кинотеатрах

Журналистка не понимает смысла в том, что на больших экранах показывают уже вышедшие ранее картины.

После того, как многие зарубежные кинопроизводства отменили премьеры своих фильмов в России, кинотеатры начали транслировать картины прошлых лет. Уже на больших экранах оказались «Брат» и «Брат-2», а теперь планируется вернуть туда «Бумер» и «Бумер-2».

Журналистка и блогер Ксения Собчак оценила эту перспективу и, судя по всему, она ей пришлась не по душе. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» звезда поразмышляла на сей счет.

«А в чем смысл крутить в прокате фильмы, которые уже сто раз все посмотрели? Это чтобы поддержать кинотеатры? Может, лучше «умерла так умерла»…» — считает светская львица.

Сейчас, напомним, Собчак находится в Израиле, куда сбежала после украинских событий, прикрывшись отпуском. При этом она продолжает следить за повесткой и регулярно комментирует происходящее.

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