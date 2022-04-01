Будни в Америке оплачивает папа: как живет приемная дочь Ивана Урганта в Нью-Йорке

Когда Иван Ургант закрутил роман со своей одноклассницей Натальей Кикнадзе, ее дочери Эрике было уже пять лет. С тех пор телеведущий воспитывал ее как свою родную. Да и денег никогда не жалел. Много лет Эрика живет в самом сердце Нью-Йорка — все расходы на американские потребности закрывает Ургант.

Эрика Кикнадзе учится в престижном частном колледже Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Ее будни после учебы — это прогулки по Центральному парку и бутикам винтажной одежды, вегетарианское меню в ресторанах и непременная сортировка мусора: Эрика — эко-активист. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Соцсети пестрят яркими снимками Эрики — малиновые волосы, цветные татуировки. 21-летняя девушка пробует себя как стилист и персональный закупщик одежды.

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