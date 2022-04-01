«Сначала надо унизить, отказаться от родины, а потом растоптать»: Басков – о Нетребко, США и Европе

Как отметил «Золотой голос России», после ответа оперной дивы он понимает суть происходящего.

Музыкант Николай Басков в «Телеграм» отреагировал на заявление генерального директора Metropolitan Opera Питера Гелба, который пока не готов принять в своем театре оперную диву Анну Нетребко.

«Ну, как я и сказал в предыдущем посте, что сначала надо унизить, отказаться от Родины, а потом растоптать тем, что мы хотим увидеть, насколько сильно вы ненавидите Россию. И только тогда мы сначала поговорим и, может быть, что-то и предложим, но на наших условиях». Николай Басков

Как отметил Басков, после ответа Гелба можно легко уловить суть происходящего. Европа, Великобритания и главный спонсор Америка хотят унизить Россию своими санкциями. Затем украсть российские деньги и имущество. После же их цель растоптать и уничтожить все русское.

Напомним, что Питер Гелба внимательно ознакомился с позицией Анны Нетребко по Украине. Он готов принять ее обратно в театре только в «долгосрочной перспективе», если она полностью дистанцируется от российских властей.

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