Осталась без работы: заявившая свою позицию Нетребко снова получила отказ от Метрополитен-оперы

Оперная дива Анна Нетребко после событий на Украине осталась без работы: с ней один за другим прекратили сотрудничество несколько мировых сцен, включая Метрополитен-оперу в Нью-Йорке. Но недавно она заявила, что скоро возобновит выступления и начнет с театров Европы.

Молчавшая до недавнего времени певица все-таки высказала свою позицию, предпочтя работу за границей. Из-за чего Новосибирский театр оперы и балета отказал ей в гастролях. «Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее», — объяснили в сибирском театре.

А вот Метрополитен-опера не торопится возобновлять сотрудничество с Нетребко. «Прочитав заявление Анны, мы не готовы изменить нашу позицию», — заявил генеральный директор театра Питер Гелб.

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