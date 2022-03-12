«Пришлось выбирать между родиной и международным признанием»: Безруков – о Нетребко и Гергиеве

По словам актера, у многих в мире произошел отказ от собственных слов и ценностей.

Актер Сергей Безруков в своем телеграм-канале встал на защиту оперной дивы Анны Нетребко и режиссера Валерия Гергиева. Также он поддержал в этот непростой момент спортсменов и солистов Большого театра.

Как отметил Безруков, в 2017 году его жена режиссер Анна Матисон на Международном кинофестивале в Форт-Лодердейле получила награду за фильм «После тебя» и процитировала со сцены слова президента о том, что культура строит между народами и странами мосты, а политики их сжигают.

«И что же мы видим по прошествии всего нескольких лет? Куда делись все эти люди, так яростно отстаивающие толерантность в искусстве. Или это только по цвету кожи талант нельзя оценивать, а по паспорту можно? Как так получилось, что нашим замечательным Анне Нетребко, Валерию Гергиеву, солистам Большого театра, спортсменам и многим другим пришлось выбирать между родиной и международным признанием?» Сергей Безруков

Как подчеркнул Сергей Безруков, у многих в мире произошел отказ от собственных слов и ценностей.

Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон шесть лет назад сыграли свадьбу. У пары уже трое общих детей.

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