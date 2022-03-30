«Музыкальная иллюзия пропадает»: Пригожин назвал причины возвращения Фадеева в шоу-бизнес

По словам продюсера, сегодня на эстраде пришло время настоящих музыкантов.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro назвал причины возвращения своего коллеги Максима Фадеева в шоу-бизнес после нескольких лет простоя.

«Сейчас самое время заявить о себе талантливым людям, имеющим отношение к музыке. Фейковая конструкция, ту что нам предлагали, ломается. Эти фейки больше не работают». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, в России самые хорошие условия для музыкантов с точки зрения работы. «Фадеев уникальный композитор и певец с хорошим музыкальным вкусом. Я поздравляю всех нас, что такой человек возвращается в шоу-бизнес. Он достоин аплодисментов от зрителей. Наконец-то музыкальная иллюзия пропадает. Фадеев — музыкант, а сегодня пришло время музыкантов. Это правда», — заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, что Максим Фадеев, который в последние годы занимался в том числе медицинскими проектами, решил вернуться в мир шоу-бизнеса. Он заявил, что на эстраде «слишком много преподавателей, которые не умеют разговаривать».

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