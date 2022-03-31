Новосибирский театр отменил выступление Анны Нетребко

Исполнительница Анна Нетребко не сможет петь на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Руководством учреждения было принято отказать знаменитости в связи с ее последними высказываниями о России.

На сайте театра Новосибирска появилось заявление, в котором говорится об отмене выступления оперной певицы Нетребко.

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Анна Нетребко рассказала о том, что пытается восстановить эмоциональное состояние. Сразу несколько европейских театров отказались от контрактов с артисткой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.