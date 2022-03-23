«Привлекает внимание»: Рудова в коротком платье «в облипку» похвасталась пышным декольте

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Ей довелось поработать с Дмитрием Нагиевым, а также со Станиславом Ярушином. В ее копилке десятки ролей. Не так давно актриса отметилась в шоу «Звезды в Африке».

Она оказалась в числе сильных участников. А вот зрители любовались ее фигурой. В свои 38 лет она регулярно занимается спортом и старается всегда выглядеть безупречно.

Теперь Рудова находится в Москве. Она снова каждый день ездит на съемки. На днях актриса пересеклась с Павлом Прилучным. А вот 23 марта она опубликовала видео, на котором танцует в черном коротком мини-платье по фигуре.

Блондинка подчеркнула свою тонкую талию и засветила пышное декольте. Наталья решила похвастаться изгибами своих форм, но при этом едва могла двигаться в узком наряде.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится артистка, и ее фигурой «восьмеркой» с тонкой талией. Однако многие посчитали, что платье ей мало. «Ну что за красотка», «У вас идеальная фигура», «Привлекает внимание», «Как хороша», «Ваши танцы бесподобны, но платье маленькое, топоршится», «Декольте прям специально показала», «Теперь видно, что ищешь мужчину», — прокомментировали пост подписчики.

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