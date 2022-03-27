«Мы с Димой ку-ку»: Тарасов и Костенко не смогли объяснить дочкам, почему остались без света

Современные дети не всегда знают, как получить молоко или откуда берется свет. Малыши привыкли, что все есть в магазине, а дома всегда горит свет.

Наследники модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова пока еще не разбираются в системе подачи электричества в дом. Поэтому дочери знаменитостей смотрели недоумевающими глазами на родителей, которые пытались им объяснить, почему несколько часов семья сидела при свечах.

«Всем привет! Это мы вчера, около шести часов провели без электричества. Очень сложно было объяснять девочкам, почему они жмут включатель, а света нет. Мне кажется, что они думали, что мы с Димой ку-ку», – рассказала Костенко в личном микроблоге.

Костенко также пожаловалась на погоду в столице и поделилась планами на свой день рождения:

«Погода просто потрясающая, жесть. Помните Пушкина и его «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя…»? Все именно так. 29 марта у меня мой главный праздник, который я очень жду. Мои родители приучили его отмечать именно день в день и я не изменяю своим традициям. Небольшой и уютной компанией».

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