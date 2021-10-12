«И мы счастливы!»: Наталья Варвина пришла на «Ледниковый период» ради Ксении Бородиной и ее партнера

В новом сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период» принимает участие ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она выходит на лед в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, который в прошлом сезоне танцевал с Ольгой Бузовой.

Каждый вторник проходят съемки очередного выпуска шоу, который телезрители увидят в ближайшую субботу.

На этот раз поддержать свою близкую подругу Ксению Бородину на съемки пришла экс-участница «Дома-2» Наталья Варвина.

В сторис микроблога блондинка поделилась видео, на котором запечатлела две пары участников «Ледникового периода» — Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева и Гелу Месхи и Яну Хохлову.

«Начну с того, что самая любимая пара этого проекта – Ксюша и Дима. Это наши сердца, наша душа. А еще не менее любимая пара – Гела и Яна», — говорит в кадре Наталья Варвина. «У нас квартет», – добавила Ксения Бородина.

Партнер телеведущей по проекту, фигурист Дмитрий Соловьев отметил, что очень рад, что они вместе.

И тут все пятеро прокричали фразу, которую говорят на «Доме-2» пары, покидающие проект.

«И мы счастливы», — рассмеялись все пятеро.

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