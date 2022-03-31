«Патчи и мокрая голова»: Бузова в ультрамодной стеганой куртке цвета Барби вышла на улицу

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже больше 15 лет работает на телевидении. Примечательно, что артистка в последнее время стала не часто посещать светские рауты.

Выходные она проводит с родными или устраивает себе поездки. Не так давно Ольга была в Санкт-Петербурге. А вот накануне она всего на пару часов прилетела в Магнитогорск на хоккейный матч. Поклонники удивились такому поступку.

А вот 31 марта с утра Бузова отправилась на съемки. Она ранее признавалась, что вставать рано ей тяжело. Но на этот раз телеведущая вышла на улицу не только без макияжа, но и с мокрыми волосами. Она была в джоггерах с подворотами и худи.

Изюминкой образа стала стеганая куртке цвета Барби. Похожую куртку Balenciaga недавно едва не купил в Дубае Егор Крид за 230 тысяч рублей.

«Патчи и мокрая голова — классика», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что им нравится такая Оля без макияжа. Многие осыпали ее комплиментами. Наряд в расслабленном наряде тоже восхитил публику. «Какая классная», «А так и заболеть можно», «Какая крутая куртка», «Тут прям Оля настоящая», «Еще бы фильтры не ставила», «Какой бомбический лук», «Оля и ее женственность наглядно», — стали писать пользователи Сети.

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