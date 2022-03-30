«Прилететь на два часа»: Ольга Бузова оказалась в Магнитогорске ради хоккейного матча

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она уже не ведет «Дом-2», но при этом принимает участие в новых проектах. Артистка дает концерты. Она старается радовать своих поклонников новыми образами.

Не так давно Ольга поправилась, но это не мешает ей выглядеть женственно. После длительных съемок в Африке у нее появилось свободное время. Звезда навестила маму и папу. А 30 марта отправилась в аэропорт.

По словам Ольги, она решила провести время с пользой. Телеведущая поделилась кадрами с борта самолета. Когда она пересела на второй борт, то поклонники решили, что артистка покидает Россию.

Обычно транзитные рейсы используют для дальних поездок. Но неожиданно Бузова оказалась в Магнитогорске. Она решила снова поддержать команду «Авангард», поэтому прилетела на хоккейный матч.

На трибунах артистка сидела со своим PR-директором. Она облачилась в форму «ястребов». Ольга расстроилась, когда ее фавориты проиграли. Она сразу отправилась в аэропорт.

«Прилететь на два часа на игру, чтобы поболеть за «Авангард», и снова здравствуйте», — сказала звезда.

«Это был крутой хоккей! Самая результативная серия в истории КХЛ. Невероятное напряжение и эмоции. Да, ястребы из «Авангарда» сегодня проиграли. Но мне кажется, им и всем нам, болельщикам, не в чем себя упрекнуть. Все сделали максимум возможного. Это спорт. Я безумно рада, что мне удалось лично побывать на этой крутой игре. Пусть ее результат и расстроил. Люблю спорт и хоккей за эти эмоции. Рада быть частью семьи «ястребов», — высказалась она.

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