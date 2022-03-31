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«Во мне процент украинской крови»: Чадов удивился включению его Зеленским в список неугодных

По словам актера, это очень странное решение.

«Во мне процент украинской крови»: Чадов удивился включению его Зеленским в список неугодных
Алексей Чадов. Фото: Global Look Press

Актер Алексей Чадов в шоу «Алена, блин!» выразил свое удивление, что стал в какой-то момент неугодным на Украине.

Алексей Чадов и Владимир Зеленский
Алексей Чадов и Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

«Я попал в список неугодных на Украине. При этом у меня прадед — украинец. Герой Великой Отечественной войны. Во мне течет какой-то процент украинской крови. Зачем запрещать въезд человеку, который пацифист. Я за мир, уважение и диалог. Для меня это было странное решение. Мне не хочется ездить туда, где меня не любят. Это как минимум глупо».

Алексей Чадов

Как отметил Чадов, это жизнь и выбор соседей, как жить дальше. «Здесь бы в своем огородике грядочки прополоть. Зеленский — хороший актер. Он сделал неплохую карьеру. У него большая аудитория. Он актер комедийного жанра. Он не актер глубоко драматического содержания», — заявил Чадов.

Напомним, что Алексей Чадов — один из самых известных российских актеров. В свое время ему был запрещен въезд на Украину.

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