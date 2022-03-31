«Мы были очень дружны»: Алексей Чадов рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским

Как отметил актер, он никогда и никому не будет желать зла.

Актер Алексей Чадов в эфире шоу «Алена, блин!» заявил, что давно не общался с бывшим актером, президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я не знаю до конца, каким человеком он является. Я был рубахой-парнем таким всегда. Вообще, мы с Владимиром были очень дружны. У нас был классный творческий коллектив. Если бы мне тогда сказали, что мы будем по-другому друг к другу относиться, то я бы просто не поверил». Алексей Чадов

По словам актера, он не знает, что происходит. «Я как был открытым — таким и остался. Я никогда не желаю никому зла. Я никогда никого не хейтил, не ненавидел. Никогда. Призываю всех не потерять себя. Нельзя никому желать зла. После известных событий мы больше не общались. Зеленский мне был очень симпатичен. Веселый, дружный и талантливый у нас тогда был коллектив», — заявил Алексей Чадов.

Напомним, что Алексей Чадов и Владимир Зеленский вместе играли в картине «Любовь в большом городе». Всего вышло три части этого фильма, который полюбился зрителю.

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