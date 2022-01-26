«Люси Лью вылитая!»: Лютаева похвасталась «тайной» дочкой Дитковските в платье с воротничком «Клодин»

Агния Дитковските перестала скрывать свою дочь Нику, которой исполнилось уже четыре года. Долгое время актриса не показывала наследницу публике, и люди даже не до конца верили, что ребенок существует на самом деле.

Малышка появилась на свет в 2017 году, и бывшая жена Алексея Чадова не любит распространятся, кто является отцом Ники. Недавно мама актрисы, Татьяна Лютаева, известная по фильму «Гардемарины, вперед!», брала внучку в отпуск. И оттуда впервые стала публиковать в свои социальные сети снимки с дочерью Агнии.

Теперь же исполнительница роли Анастасии Ягужинской выложила в микроблог видео, на котором Ника в черном платье с белым воротничком «Клодин» трогательно читает стихотворение Анны Ахматовой.

Многие фолловеры были восхищены артистичностью крошки и ее экзотической внешностью.

«Боже, Люси Лью вылитая!», «Ну вот что это за чудо! Все в вашей семье необыкновенно красивые! Одна красивей другой!», «Еще одна красавица и артистка растет», «Какая прекрасная, непосредственная девочка! Чистая прелесть!», «Какая интересная девочка», — прокомментировали пост фолловеры.

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