Просто утянула живот: Бузова в комбинезоне, раскрыла секрет свой осиной талии

Телеведущая устроила съемку в новом образе. Однако в гримерке она случайно засветила, к каким хитростям прибегают стилисты.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она ведет несколько передач. Также блондинка продолжает давать концерты. Она старается открывать в себе новые таланты. Артистка часто удивляет поклонников не только своими поступками, но и образами.

Ей нравится быть в центре внимания. Примечательно, что за последнее время она поправилась. Звезда не скрывает, что набрала вес. Однако она выбирает наряды, которые маскируют ее изъяны.

Накануне Ольга на несколько часов слетала в Магнитогорск. Она захотела поболеть за хоккейную команду «Авангард». А уже 31 марта звезда вернулась к работе. Она приехала на съемки шоу «Бузова на кухне».

Сначала артистка решила покрасоваться в комбинезоне с акцентом на талии. Она стала танцевать в своем наряде. При этом телеведущая поразила поклонников своей тонкой талией.

Однако потом Бузову подловили в гримерке, когда она одевалась. Она не скрыла, что живот ей обмотали эластичной лентой. Этот способ помог визуально скрыть изъяны и утянуть талию. При этом артистка заверила, что так стилисты прячут микрофон.

«Сложная работа у звукорежиссером. А самая сложная работа у моих стилистов, которые не знаю, куда прятать звук. Минутная готовность», — сказала звезда.

Поклонники отметили, что Ольга преобразилась за последнее время. Один восхитились ее новым образом, а другие посчитали, что она поступает хитро. «А точно для звука? Тут даже талия стала тоньше», «Ну Оля, не лукавь», «Просто красотка! Ну такие нарыд тебе идут», — прокомментировали пост подписчики.

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