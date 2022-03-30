Снова улетела из России: Бузова в косухе и шарфике Louis Vuitton предстала на борту самолета

Телеведущая отдала своих собак отцу, так как собралась уехать на неопределенный срок.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. За последние годы артистка расширила зону съемок и теперь даже летает в Африку.

Проект «Дом-2» она покинула, открыв для себя двери новых телешоу. Также Ольга стала чаще путешествовать. Она уже недавно ездила в отпуск в Дубай. А вот за последние дни звезда проведала маму и отдала собак отцу, чтобы он за ними присмотрел.

30 марта Бузова улетела из страны. Она запечатлелась в лифте в кожаных лосинах и косухе. Ее образ также дополнили футболка и шарфик Louis Vuitton. Тотал-блек-образ завершили ботильоны на толстой подошве. Телеведущая встала рано утром, чтобы успеть в аэропорт. Она вскоре сообщила, что улетает.

На борту самолета Ольга запечатлелась с томатным соком. Она была на обычном регулярном рейсе. А вот потом, в другой стране, звезда пересела на частный самолет. Пока она держит в тайне место, где окажется в ближайшее время. Также артистка не сказала, поехала она по работе или отдыхать.

Поклонники, в свою очередь, следят за ее жизнью. Напомним, что в прошлом году звезда не раз была в Минске, где снималась в «Х-Факторе». Потом она несколько раз оказывалась в Греции, Италии и Франции.

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