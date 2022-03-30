Снова улетела из России: Бузова в косухе и шарфике Louis Vuitton предстала на борту самолета

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. За последние годы артистка расширила зону съемок и теперь даже летает в Африку.
Проект «Дом-2» она покинула, открыв для себя двери новых телешоу. Также Ольга стала чаще путешествовать. Она уже недавно ездила в отпуск в Дубай. А вот за последние дни звезда проведала маму и отдала собак отцу, чтобы он за ними присмотрел.
30 марта Бузова улетела из страны. Она запечатлелась в лифте в кожаных лосинах и косухе. Ее образ также дополнили футболка и шарфик Louis Vuitton. Тотал-блек-образ завершили ботильоны на толстой подошве. Телеведущая встала рано утром, чтобы успеть в аэропорт. Она вскоре сообщила, что улетает.
На борту самолета Ольга запечатлелась с томатным соком. Она была на обычном регулярном рейсе. А вот потом, в другой стране, звезда пересела на частный самолет. Пока она держит в тайне место, где окажется в ближайшее время. Также артистка не сказала, поехала она по работе или отдыхать.
Поклонники, в свою очередь, следят за ее жизнью. Напомним, что в прошлом году звезда не раз была в Минске, где снималась в «Х-Факторе». Потом она несколько раз оказывалась в Греции, Италии и Франции.
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