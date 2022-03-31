Трехкомнатный 154-метровый пентхаус с видом на море: как выглядит квартира Зеленского в Крыму

Жилье в самое ближайшее время будет национализировано.

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму включена в список национализируемого имущества. Об этом рассказали в правительстве региона, сообщает РИА Новости.

Между тем жилье Владимира Зеленского в Ливадии, о котором идет речь, поражает своей роскошью. Квартиру в апреле 2013 года покупала жена Владимира Зеленского. Покупка Елене Зеленской тогда обошлась в 164 тысячи долларов.

Квартира находится в элитном ЖК «Император» по соседству с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российских императоров Александра II и Николая II.

Дом построен в 2011 году в дворцовом стиле XIX века, в нем всего 5 этажей и около 20 квартир. Зеленским принадлежит 3-комнатный 154-метровый пентхаус. В 2018 году бывший актер выставил жилье на продажу. Зеленский просил за квартиру 51 миллион рублей, но покупателей не нашлось.

Заметим, что в квартире есть большая гостиная, зона отдыха и кухня. Две спальни расположены по краям гостиной, каждая со своим санузлом. Из гостиной можно выйти на террасу и увидеть шикарный вид на море, а также Ливадийский дворец.

Напомним, что о квартире Владимира Зеленского в Крыму стало известно в 2019 году во время предвыборной компании на Украине.

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