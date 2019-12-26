«У нас не Украина!»: Жириновский объяснил, почему Галкину не повторить путь Зеленского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что никогда бы не стал голосовать за юмориста Максима Галкина, если бы тот решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Он считает, что у супруга Аллы Пугачевой нет шансов пойти по пути комика Владимира Зеленского, который стал президентом Украины. Жириновский уверен, что в данном случае даже сравнения неуместны.

«У нас не Украина! У нас не пройдет такое, чтобы комик встал во главе страны», — сказал Жириновский и добавил, что его задевают шутки, которые в его сторону иногда отпускает Максим Галкин.

Жириновский считает, что Галкин и Пугачева просто ему мстят в последнее десятилетие. Когда в 2008 году Примадонна стала доверенным лицом кандидата в президенты России Михаила Прохорова, он кричал в ее адрес «что-то обидное». Все пародии Галкина на его счет теперь ему вполне понятны. Юморист, как думает Жириновский, хочет его побольнее задеть. Причем, скорее всего, действует по наказу своей супруги, которая прекрасно помнит те слова Жириновского в свой адрес.

Напомним, что Максим Галкин не так давно со сцены в Новосибирске, где у него был концерт, заявил о цензуре на российском телевидении. Его слова вызвали массу комментариев известных персон. Кто-то с мужем Примадонны согласился, а кто-то заявил, что Максим Галкин не прав. Позже о цензуре говорил также юморист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин.