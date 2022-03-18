«Давай, до свидания!»: Тимати проводил западные бренды на празднике в честь Крыма

18 марта в Москве прошел концерт-митинг в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Рэпер Тимати обратился на мероприятии к зрителям с речью. Он подчеркнул, что всегда гордился своей страной.

«Ни в один из моментов в жизни мне не было стыдно, что я гражданин России. Да, безусловно, мы живем в непростое время, многие западные бренды развернулись и ушли. Многие люди переживают, но есть те люди, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российский продукт. А западным брендам мы скажем: «Давай, до свидания!» — обратился Тимати.

Напомним, аналогичными строчками 10 лет назад Тимати «проводил» Филиппа Киркорова, с которым у него был конфликт.

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