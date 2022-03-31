«Он — охотник за звездами»: Анна Семенович рассказала о влиятельном ухажере

По словам певицы, она вовремя остановилась, узнав, что этот человек — обычный бабник.

Певица и актриса Анна Семенович в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о влиятельном человеке, который добивался ее расположения и любви.

«За мной не так давно начал ухаживать один мужчина. Стал дарить дорогие подарки. Очень богатый и влиятельный человек. Я рассказала о нем своей подруге, певице Славе. Она мне сказала, что мне надо остановиться. Он охотник за звездами». Анна Семенович

Как отметила Анна Семенович, этот человек соблазняет звездных женщин, но жениться на них, конечно, не собирается. «У меня было только два свидания с ним. Я хотела потом его жене рассказать, но решили все-таки этого не делать. Имя сказать не могу», — заявила Анна Семенович.

Напомним, что Анне Семенович в марте этого года исполнилось 42 года. Она никогда не была замужем.

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