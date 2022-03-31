«Невозможно найти оправдание»: Семенович рассказала, как в Европе травят русских

У певицы Анны Семенович есть подруга, которая живет в Италии. Накануне певица рассказала с ее слов, как в Европе травят русских. Такое положение дел возмущает артистку.

«Происходит совершенно несправедливое, отвратительное гонение русских людей. Когда на Западе отказываются лечить наших онкобольных детей. Когда мою подругу, живущую в Италии, не пускают в магазин потому, что она русская… Это чистой воды русофобия, которой невозможно найти оправдание. Лицемерие как оно есть», — цитирует Семенович «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее о том, что в Европе блокируют счета россиян, говорила Виктория Боня, которая много лет живет в Монако.

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