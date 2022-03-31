«Перешли в прямые оскорбления»: Семенович заявила, что часть артистов некрасиво поступила, сорвав маски

Певица считает, что в России много своих талантов.

Накануне Анна Семенович рассказала, как в последнее время в Европе травят русских. По словам артистки, ее подруга живет в Италии, где ее перестали пускать в магазины. Певица крайне возмущена происходящим.

Также Семенович негодует по поводу того, что некоторые артисты оскорбляли Россию.

«Есть артисты, которые очень некрасиво поступили и перешли в прямые оскорбления, что недопустимо. Возможно, и хорошо, что маски сорваны и часть артистов показали свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души, — высказалась певица в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, ранее в своих высказываниях в адрес России не сдерживали эмоций Макс Барских и ряд других украинских звезд, которые построили карьеру именно в России.

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