«В Америке не так усердно тренируют детей»: Ягудин – об уровне подготовки в России и США

Как отметил фигурист, глобально американцам плевать, как у тебя дела.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что американцы ведут себя в разговорах достаточно лицемерно. Они могут улыбаться друг другу и спрашивать, как у тебя дела.

Как заметил Алексей Ягудин, на самом деле американцам просто плевать, как у тебя дела. Он сам какое-то время жил в Америке и наблюдал за всем этим.

«В Америке не так усердно тренируют детей. Они тренируются, чтобы стать частью праздника, а мы для того, чтобы на этом празднике, где остальные радуются участию, быть королями и ведущими». Алексей Ягудин

Напомним, что Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает «АиФ».

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