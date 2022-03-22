Алексей Ягудин объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Олимпийский чемпион американского Солт-Лейк-Сити 2002 года Алексей Ягудин заявил, что не собирается смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.
«Буду ли я смотреть чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствие наших спортсменов? Я буду следить за Кубком Первого канала!».
Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российских фигуристов на соревнованиях не будет.
Добавим, что Кубок Первого канала примет Саранск. Там старты состоятся с 25 по 27 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».
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