«За кулисами шепчутся: «Что она себе позволяет!»: Ягудин — об участниках «Ледникового периода»

Как отметил фигурист, он не понимает реакции некоторых звезд на выставленные им на шоу оценки.

Фигурист Алексей Ягудин во время беседы с Татьяной Устиновой в шоу «Мой герой» раскритиковал некоторых участников «Ледникового периода».

«Не понимаю реакции после выставленных оценок — кто-то получил 5.9, кто-то — 5.8. И потом за кулисами шепчутся: «Да как это так! Что она себе позволяет! Мне поставить такое?!» Алексей Ягудин

Как отметил Алексей Ягудин, многие звезды искренне расстраиваются из-за полученных баллов, что делать не стоит. Сам он считает, что к этому надо относиться спокойнее. Нет большой разницы поставлена оценка 5.8 или 5.9.

больше по теме Алексей Ягудин объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию Соревнования пройдут с 21 по 27 марта во французском Монпелье.

Напомним, что Алексей Ягудин — один из ведущих шоу «Ледниковый период». Проект он ведет месте с олимпийской чемпионкой корейского Пхенчхана 2018 года Алиной Загитовой.

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