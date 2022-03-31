«За недвижимость не переживаю»: Боня объяснила, почему не замораживают ее европейские счета

По словам модели, она живет в Европе уже десять лет.

Модель Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что не боится за будущее своих европейских счетов в банках.

«У меня счета не арестованы. Я живу в Европе десять лет». Виктория Боня

Как отметила Виктория Боня, ее ситуация в корне отличается от той, в которую попал адвокат Сергей Жорин, счета которого в итальянском банке оказались заморожены.

«Жорин все-таки живет в России, а только ездит в Италию. За свою недвижимость и возможные санкции я не переживаю абсолютно. Санкции применяются к тем, кто живет в России, а в Европе имеет счета», — заметила модель.

Напомним, что Виктория Боня проживает на постоянной основе в княжестве Монако. В России она достаточно редкий гость, хотя по возможности наведывается в родную страну. При этом модель занимает крайне активную позицию, защищая Россию перед остальным миром, не боясь последствий.

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