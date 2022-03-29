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Голливудская дива: Виктория Боня в платье с глубоким декольте сверкнула прелестями на камеру

Бывшая звезда «Дома-2» подразнила поклонников пикантными кадрами.

Голливудская дива: Виктория Боня в платье с глубоким декольте сверкнула прелестями на камеру
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Виктория Боня уже давно живет в Монако. После успешного участия в шоу «Дом-2» она стала знаменитой. Но найти любовь проект ей не помог. Несколько лет она встречалась с миллионером Алексом Смерфитом.

Светская львица даж родила от него дочку. Но они расстались из-за разных взглядов на жизнь. Сама Боня надеется, что еще встретит достойного мужчину. К слову, в свои 42 года она может дать фору даже моделям.

Недавно Боня отпраздновала день рождения дочки и улетела в Москву. Она не стала скрывать, что решила просто привести себя в порядок. Светская львица нарастила волосы и сделала маникюр.

А 29 марта она отметилась на съемках. Для такого случая Виктория облачилась в черное платье с роскошным декольте. Она покрасовалась на камеру, не скрыв свои прелести. Звезда не скрыла ложбинку, приспустив лямки наряда.

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

«У нас съемочки закончились, между прочим! Вот только что! Сегодня отсняли два героя. Очень хочу, чтобы вы увидели, но скоро эта версия выйдет в эфир и я расскажу, что смотреть», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что в перчатках и вечернем платье она выглядит словно голливудская дива. «Красотка», «Кожа очень хорошо выглядит», «Бонь, что такая красивая, а?», «Ну прям красавица!», «Слов нет», «Ну просто богиня из Голливуда», «Боня, вы ошеломляете», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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