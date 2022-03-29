Голливудская дива: Виктория Боня в платье с глубоким декольте сверкнула прелестями на камеру

Виктория Боня уже давно живет в Монако. После успешного участия в шоу «Дом-2» она стала знаменитой. Но найти любовь проект ей не помог. Несколько лет она встречалась с миллионером Алексом Смерфитом.

Светская львица даж родила от него дочку. Но они расстались из-за разных взглядов на жизнь. Сама Боня надеется, что еще встретит достойного мужчину. К слову, в свои 42 года она может дать фору даже моделям.

Недавно Боня отпраздновала день рождения дочки и улетела в Москву. Она не стала скрывать, что решила просто привести себя в порядок. Светская львица нарастила волосы и сделала маникюр.

А 29 марта она отметилась на съемках. Для такого случая Виктория облачилась в черное платье с роскошным декольте. Она покрасовалась на камеру, не скрыв свои прелести. Звезда не скрыла ложбинку, приспустив лямки наряда.

«У нас съемочки закончились, между прочим! Вот только что! Сегодня отсняли два героя. Очень хочу, чтобы вы увидели, но скоро эта версия выйдет в эфир и я расскажу, что смотреть», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что в перчатках и вечернем платье она выглядит словно голливудская дива. «Красотка», «Кожа очень хорошо выглядит», «Бонь, что такая красивая, а?», «Ну прям красавица!», «Слов нет», «Ну просто богиня из Голливуда», «Боня, вы ошеломляете», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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