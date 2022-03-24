«Люди все образованные, мыслят двумя полушариями»: Боня — об отношении к русским в Монако

Как отметила модель, для европейцев те, у кого есть российский паспорт - вовсе не враги народа.

Модель Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что к ней не изменилось отношение в Монако, где она живет уже последние десять лет, со стороны местных жителей.

«Если бы я была новым человеком в этой стране, то, наверное, что-то негативное ощутила. Весь круг общения, который у меня есть, друзья и облаживающий персонал, знают меня много лет. Грустно, конечно, от того, что происходит. Все люди образованные, мыслят двумя полушариями. Тот, у кого есть российский паспорт, не являются для европейцев врагами народа, как некоторые себе это представляют. Вот когда мой телефон попал в украинские группы, то меня проклинали, костерили на чем свет стоит». Виктория Боня

Как заметила Виктория Боня, скоро она обязательно вернется в Москву. «В ближайшие две недели приеду», — заявила звезда.

Напомним, что на днях Виктория Боня покинула Монако. Она прилетела в турецкий Стамбул по неким деловым вопросам.

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