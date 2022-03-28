«Хоть бы подумали»: Барских вновь нелестно высказался о России и россиянах

Порядка месяца назад Макс Барских начал резко высказываться в адрес России. Он назвал нашу страну «дырявой» и отметил, что больше никогда сюда не приедет. После артист гневно высказался в адрес некоторых звезд. В их числе оказались Ольга Бузова, Яна Рудковская и Евгений Плющенко и другие.

После в Сети появилась информация о том, что артист не против приехать в России, чтобы подзаработать на частных вечеринках. Однако накануне Макс опроверг эти слова.

«Уже не знают, что придумать, дебилы. Во-первых, к вам ничего не летает, а во-вторых, у вас нет долларов. Хоть бы подумали, прежде чем писать фигню», — сказал Барских.

Напомним, ранее Барских дали жесткий ответ многие селебрити. В их числе были Тимати, певица Слава, Эдгард Запашный и ряд других медиаперсон.

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