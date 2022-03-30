Алла Пугачева в пышной юбке из органзы и дубленке оттенка жирных сливок предстала с поклонниками на памятном фото

Алла Пугачева не отказалась сделать кадр с фанатами во время прогулки.

Алла Пугачева уже много лет удерживает пальму первенства среди звезд российского шоу-бизнеса.

Несмотря на то что Примадонна давно не выходит на сцену, детали ее жизни продолжают волновать поклонников.

Они готовы рассматривать не только новые, но и архивные фотографии Аллы Пугачевой. В фанатском аккаунте Примадонны в соцсети появился снимок не аутентичный, но сделанный, судя по всему, недавно.

В кадре Алла Пугачева позирует со своими юными поклонниками, которые, вероятно, окружили ее во время прогулки.

Одета Алла Пугачева, как всегда, стильно и со вкусом.

На Алле Борисовне наряд оттенка жирных сливок — пышная юбка из органзы, водолазка, дубленка и сумка кросс-боди.

Напомним, в эти дни Алла Пугачева находится не в России. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой Примадонна больше месяца назад уехала в Израиль.

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