Учитель французского рассказала, сколько времени Лизе и Гарри Галкиным нужно для изучения иврита

По словам Екатерины Атарщиковой, говорить об этом она может очень обобщенно.

Педагог, учитель французского языка Екатерина Атарщикова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, сколько времени потребуется Лизе и Гарри Галкиным, чтобы изучить иврит.

«Оговорюсь — я не имею вообще никакого «дано». Я ничего не знаю об индивидуальных способностях детей, владеют ли они другими иностранными языками, начинали ли учить иврит в России. Поэтому говорить могу только очень обобщенно». Екатерина Атарщикова

Как отметила учитель, в среднем школьнику для изучения иностранного языка при условии нахождения в языковой среде достаточно года.

«Спустя год среднестатистический ребенок, как правило, уже свободно говорит на иностранном языке. Под нахождением в языковой среде я понимаю, например, год в школе за границей. Причем школы, в которой говорят на языке той страны, в которой она находится. Так школа где-нибудь в Тель-Авиве, где преподавание ведется, допустим, на английском языке, на нем же обучающиеся общаются между собой, языковой средой назвать можно очень условно», — заметила Атарщикова.

Также она заметила, что огромным плюсом при изучении иностранного языка является понимание структуры языка вообще (даже родного, русского — обычно к средней школе оно уже сформировано) и владение другим иностранным языком. Каким — принципиальной разницы нет.

Напомним, что певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уже почти месяц находится в Израиле. В родную страну звезды возвращаться не торопятся.

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