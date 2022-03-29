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Мартиросян не трус! Собчак встала горой за комика, который решил отмолчаться пока другие бузят

Ксения Собчак ответила комику Таиру Мамедову, обрушившегося критикой на Гарика Мартиросяна.

Мартиросян не трус! Собчак встала горой за комика, который решил отмолчаться пока другие бузят
Гарик Мартиросян. Фото: Global Look Press

Юморист Таир Мамедов выступил в Сети с видеообращением, раскритиковав в пух и прах своих коллег, которые решили никак не комментировать геополитическую ситуацию. Под его горячую руку попал и Гарик Мартиросян, который просто перестал давать интервью и как-то заполнять свои социальные сети.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: соцсети

Единственный раз он выступил с опровержением информации о том, что он, якобы, займет место Ивана Урганта на шоу «Вечерний Ургант». Мартиросян коротко сделал скрин ложной статьи и написал на ней слово: «Фейк». И все.

Ксения Собчак встала горой за молчащего комика, которого Таир Мамедов обвинил в трусости.

«Имеет ли право Таир Мамедов, проживающий в Америке, судить человека за молчание в России? Давайте каждый будет судить прежде всего сам себя — и за трусость, и за смелость», — сказала ведущая из Израиля в своих социальных сетях.

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