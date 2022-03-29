Мартиросян не трус! Собчак встала горой за комика, который решил отмолчаться пока другие бузят

Юморист Таир Мамедов выступил в Сети с видеообращением, раскритиковав в пух и прах своих коллег, которые решили никак не комментировать геополитическую ситуацию. Под его горячую руку попал и Гарик Мартиросян, который просто перестал давать интервью и как-то заполнять свои социальные сети.

больше по теме Хаматова получила помощь, которую никто не ждал в Латвии и России В настоящее время Чулпан Хаматова поселилась в доме под Ригой.

Единственный раз он выступил с опровержением информации о том, что он, якобы, займет место Ивана Урганта на шоу «Вечерний Ургант». Мартиросян коротко сделал скрин ложной статьи и написал на ней слово: «Фейк». И все.

Ксения Собчак встала горой за молчащего комика, которого Таир Мамедов обвинил в трусости.

«Имеет ли право Таир Мамедов, проживающий в Америке, судить человека за молчание в России? Давайте каждый будет судить прежде всего сам себя — и за трусость, и за смелость», — сказала ведущая из Израиля в своих социальных сетях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.