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«Пила чай, ела любимые бутерброды с сыром»: Садальский раскрыл детали последних часов жизни Гурченко

Стас Садальский почтил память великой актрисы Людмилы Гурченко в годовщину ее смерти.

«Пила чай, ела любимые бутерброды с сыром»: Садальский раскрыл детали последних часов жизни Гурченко
Людмила Гурченко. Фото: Global Look Press

30 марта исполнилось 11 лет, как не стало известной актрисы Людмилы Гурченко. Она умерла в марте 2011 года в возрасте 75 лет.

Актер и блогер Стас Садальский почтил память Людмилы Гурченко, рассказав подписчикам о последних часах ее жизни. Сделал он это со ссылкой на вдовца Людмилы Гурченко Сергея Сенина.

30 марта Людмила Гурченко сама встала на ноги. До этого она не ходила полтора месяца после перелома шейки бедра.

«И вот, через пару часов после такой радостной победы — внезапный, трагический финал. Сережа говорит: сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, она пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет! Страшно», — написал Стас Садальский в микроблоге.

Актер признался, что до сих пор не может привыкнуть к тому, что Людмилы Гурченко больше нет. Стас Садальский поблагодарил Сергея Сенина, создавшего в квартире, где они жили с Людмилой Гурченко, музей ее памяти.

«Преклоняюсь пред такой любовью. Вот яркий пример того, чего не бывает или случается раз на миллион. И никогда не умирает», — заключил Стас Садальский.

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