«Как живая»: в Сети появились первые кадры с цифровой Людмилой Гурченко в роли ведущей

Людмила Гурченко ушла из жизни почти девять лет назад. Поклонники и близкие до сих пор не смирились с этой утратой. У нее подрастают внуки и маленькая правнучка. На днях стало известно, что один из создателей проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров нашел способ воскресить великую актрису. В ближайшее время он запустит новый проект, который получил название «Битва престолов». Людмилу Марковну он сделал его ведущей.

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Точнее, артистка предстанет перед публикой в цифровой версии. Зрители увидят ее голограмму в 3D, а также услышат ее голос. Нейронная сеть разработана на базе искусственного интеллекта и позволит публике поверить в реальность персонажа. Накануне Комиссаров уже показал, как будет выглядеть его необычная ведущая. Свидетелем «чудесного воскрешения» стал муж Гурченко — Сергей Сенин, давший согласие на радикальный эксперимент.

На презентации шоу, которая прошла в Московском дворце молодежи, Комиссаров был на сцене и вел диалог с Гурченко. «Ну ставьте задачу и поехали. Я, правда, никогда не вела никакие передачи. Я хочу танцевать, ах», — произнесла виртуальная артистка и стала плясать. Потом она ответила на вопрос о самочувствии: «Вы что, подкалываете меня что ли? Сколько в людях цинизма. Здорова как никогда! Ничего не болит!».

Присутствующие отметили, что голос «воскресшей» Гурченко был мало похож на оригинал, само изображение почти не проглядывалось. А вот пользователи Сети, которые увидели первые кадры нового проекта, были впечатлены. «Как живая», — заявили они. Добавим, что две другие ведущие «Битвы престолов» будут настоящими во всех смыслах — это актриса Настасья Самбурская и звезда Инстаграма Дарья Зотеева, пишет «Собеседник».