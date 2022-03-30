«Это какая-то полная шляпа»: Лада Дэнс вспомнила, как ее пытался разыграть Стас Садальский

Как отметила певица, никто ее на самом деле не смог развести.

Певица Лада Дэнс в беседе с Teleprogramma.pro раскрыла детали забавного случая, когда в девяностых годах ее пытались разыграть актер Станислав Садальский и телеведущая Тина Канделаки.

«Они меня на самом деле не развели. Я сама над ними стебалась. Я с ними шутила. Они мне говорили, а я им подыгрывала». Лада Дэнс

Как отметила Лада Дэнс, она всегда дружила с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. «Поэтому я сразу поняла, что это какая-то полная шляпа», — заявила Лада Дэнс.

Ранее Станислав Садальский вспомнил, как он с Тиной Канделаки разыграл Ладу Дэнс, которая тогда ждала ребенка. Актер предложил певице станцевать приватный танец топлес перед Юрием Лужковым. За это исполнительнице был обещан солидный гонорар в десять тысяч долларов. Лада Дэнс отказалась, потому что была беременна.

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