Скрыла изъяны: 66-летняя Долина отметилась в мерцающем платье-жакете и ботфортах на каблуке

Певица на съемках предстала в ультраярком и модном наряде.

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она стала известной еще в 70-х годах. Артистка обладает множеством премий. Она считается одной из лучших джазовых исполнительниц в России.

Певица даже в 66 лет продолжает выступать на сцене, записывать дуэты с молодыми исполнителями и преподавать в вузе. Она следит за внешностью и удивила даже коллег, когда похудела больше чем на 20 килограммов.

В последние два года Лариса Александровна все чаще облачается в наряды в молодежном стиле. Она часто носит короткие платья, а также любит яркие костюмы. По словам певицы, у нее появились новые предпочтения.

30 марта она поделилась кадром, на котором предстала в мерцающем платье-жакете на запах. Такой фасон обычно скрывает изъяны фигуры и даже живот. Долина дополнила лук ботфортами на каблуке с блестящим эффектом.

«Снимаем квартирник у Жени Маргулиса, посвященный творчеству большого музыканта — Максима Дунаевского! Спою самые лучшие песни маэстро! Счастлива очень!» — заявила она.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признаются, что Лариса Александровна поражает их своим моложавым видом. «Ну просто сногсшибательная», «Ох, вы просто красотка», «Потрясающий образ», «Лариса, вы прям дива», «Какая красотища», «Ножки просто идеальные», «Любуемся вашей фигурой», «Это бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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