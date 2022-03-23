«Невозможно красиво»: 66-летняя Долина предстала в мерцающем костюме с люрексом

Лариса Долина является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит свою работу. Певица даже преподает в вузе. В 66 лет она может похвастаться стройной фигурой и яркими образами.

Она похудела больше чем на 20 килограммов год назад. Артистка также сменила гардероб. Она теперь все чаще носит мини-платья и джинсы с блузками. Звезда не боится экспериментировать с луками.

В последнее время Лариса Александровна все чаще дает концерты и появляется на светских раутах. Она не перестает удивлять своими образами. А вот 22 марта певица поделилась кадрами, на которых предстала в мерцающем костюме с люрексом.

Наряд с брюками клеш скрыл изъяны фигуры. Долина сделала пышную укладку и яркий макияж. Она посетил вечеринку, где подруга подарила ей ожерелье.

«Вот эта дама балует меня совершенно фантастическими украшениями! Я в восторге просто! Это просто невозможно красиво! Можно и так и сяк! Невероятно, спасибо огромное», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Наряд шикарный», «Вы бесподобны», «Наряд просто роскошный», «Ох, Лариса Александровна, вам асе к лицу», «Ну вы очень похудели», «Костюм просто прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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